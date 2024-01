Köln - Der Vorstand der Pilotenvereinigung Cockpit (VC) will am Samstag offenbar über eine Urabstimmung für einen Streik bei der Lufthansa-Tochter Discover Airlines beraten. Eine Zustimmung gelte als gewiss, berichtet der "Spiegel" unter Berufung auf das Umfeld der Gewerkschaft.



Eine Beschlussfassung der Tarifkommission liegt demnach bereits vor. Anfang kommender Woche würde dann die Urabstimmung unter den Mitgliedern über ein Online-Tool starten. Auch sei davon auszugehen, dass die Zustimmung zu einem Streik hoch sein werde, hieß es.



Rund eine Woche später wären die Piloten bei Discover streikfähig. Geht Lufthansa nicht mit einem Angebot auf die Gewerkschaft zu, gilt es als wahrscheinlich, dass nicht nur ein Warnstreik, sondern gleich ein richtiger Streik droht.



Bisher ist die Lufthansa-Tochter Discover Airlines nicht tarifiert. Die Gewerkschaft VC Cockpit will einen Manteltarifvertrag abschließen, in dem etwa Arbeitsbedingungen, Arbeitszeiten oder Ruhezeiten festgelegt werden. Zudem soll es einen Vergütungstarifvertrag geben.

Biotech Boom 2024: Diese 5 Aktien sind echte Geheim-Tipps Der kostenfreie Biotech-Report enthüllt gleich fünf Geheim-Tipps, die zu echten Outperformern werden könnten. Lesen Sie den kostenfreien Report und nutzen Sie die Chancen rechtzeitig! Hier klicken