GENESIS Pharma, ein führendes regionales Biopharmaunternehmen, das in Europa tätig ist, und Deciphera Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: DCPH), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung wichtiger neuer Medikamente zur Verbesserung des Lebens krebskranker Menschen konzentriert, kündigen eine exklusive Vertriebsvereinbarung für RIPRETINIB in 14 europäischen Märkten in Mittel- und Osteuropa an. Im Rahmen der Vereinbarung wird GENESIS Pharma RIPRETINIB exklusiv für die Behandlung von gastrointestinalen Stromatumoren (GIST) in der vierten Behandlungslinie in den folgenden Ländern vertreiben: Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, Estland, Griechenland, Ungarn, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Rumänien, Slowakei und Slowenien.

RIPRETINIB ist in der Europäischen Union für die Behandlung von erwachsenen Patienten mit weit fortgeschrittenen gastrointestinalen Stromatumoren (GIST) zugelassen, die zuvor mit drei oder mehr Kinasehemmern, einschließlich Imatinib, behandelt wurden.

Margarida Duarte, Senior Vice President, Head of International, Deciphera Pharmaceuticals, erklärte: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit GENESIS Pharma, um RIPRETINIB in Mittel- und Osteuropa zu vertreiben und sicherzustellen, dass GIST-Patienten in der vierten Behandlungslinie in diesen Ländern Zugang zu dieser Standardtherapie erhalten. Deciphera setzt sich dafür ein, RIPRETINIB weltweit zu vermarkten, und unsere Vereinbarung mit GENESIS Pharma baut auf den bedeutenden Fortschritten auf, die wir bei der Einführung dieser Therapie in Europa bereits erzielt haben. Damit sind wir bestens für ein weiteres Wachstum positioniert und wir werden gemeinsam daran arbeiten, das Leben von GIST-Patienten zu verbessern."

Constantinos Evripides, Managing Director von GENESIS Pharma, erklärte: "Wir freuen uns, das Netzwerk unserer internationalen Partner zu erweitern und es ehrt uns, dass Deciphera unsere Expertise und Erfolgsbilanz bei der Kommerzialisierung innovativer biopharmazeutischer Produkte für schwere und seltene Krankheiten honoriert. Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer Ausweitung unserer geografischen Reichweite und der Umsetzung unserer Mission, sicherzustellen, dass derartige Produkte den Patienten in den Ländern, in denen wir tätig sind, zur Verfügung gestellt werden. Wir freuen uns auf den Schulterschluss mit Deciphera, um gemeinsam qualifizierten Patienten in Mittel- und Osteuropa den Zugang zu dieser wichtigen innovativen Therapie zu ermöglichen."

Über gastrointestinale Stromatumoren (GIST)

Gastrointestinale Stromatumore (GIST) sind seltene Neubildungen des Magen-Darm-Trakts, die den Verdauungstrakt oder umliegende Strukturen im Bauchraum befallen und meist im Magen oder Dünndarm auftreten1. GIST ist mit einer gemeldeten Inzidenz von 10 bis 15 Fällen pro einer Million Menschen pro Jahr das am häufigsten auftretende Sarkom des Gastrointestinaltrakts2. Die Mehrheit der GIST wird durch zwei onkogene Proteinkinasen verursacht, nämlich durch KIT- und PDGFRA-Gain-of-Function-Mutationen. Die häufigsten primären Mutationen sind die KIT-Kinase, die etwa 80 der Fälle ausmacht, und die PDGFRA-Kinase, die etwa 5 bis 10 der Fälle betrifft3. Die derzeitigen Therapien sind nicht in der Lage, das gesamte Spektrum der primären und sekundären Mutationen zu hemmen, was zu einer Resistenz gegen die meisten Tyrosinkinase-Inhibitoren (TKIs) und somit zu einem Fortschreiten der Krankheit führt4. Die geschätzte 5-Jahres-Überlebensrate liegt zwischen 48 und 90 %, je nach dem Stadium der Krankheit zum Zeitpunkt der Diagnose5

Über Deciphera

Deciphera ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung wichtiger neuer Medikamente liegt, die das Leben von Menschen mit Krebs verbessern. Wir nutzen unsere firmeneigene Switch-Control-Kinase-Inhibitor-Plattform und unsere umfassende Expertise in der Kinase-Biologie, um ein breites Portfolio innovativer Medikamente zu entwickeln. Neben der Weiterentwicklung mehrerer Produktkandidaten unserer Plattform in klinischen Studien ist RIPRETINIB der Switch-Control-Inhibitor von Deciphera für die Behandlung von GIST in der vierten Behandlungslinie. RIPRETINIB ist in Australien, Kanada, China, der Europäischen Union, Hongkong, Island, Israel, Liechtenstein, Macau, Neuseeland, Singapur, der Schweiz, Taiwan, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten zugelassen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.deciphera.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und X (@Deciphera).

Über GENESIS Pharma

GENESIS Pharma ist ein regionales Biopharmaunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Vermarktung innovativer biopharmazeutischer Produkte zur Behandlung schwerer und seltener Krankheiten in Mittel- und Osteuropa liegt. GENESIS Pharma wurde 1997 gegründet und gehörte zu den ersten pharmazeutischen Unternehmen in Europa, die sich auf die Vermarktung, den Verkauf und den Vertrieb von biopharmazeutischen Produkten spezialisiert haben. GENESIS Pharma verfügt über ein starkes Portfolio in Therapiegebieten, für die ein hoher medizinischer Bedarf besteht, und pflegt langjährige strategische Allianzen mit einigen der weltweit führenden Biopharmaunternehmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.genesispharmagroup.com.

1. Parab TM, DeRogatis MJ, Boaz AM, Grasso SA, Issack PS, Duarte DA, Urayeneza O, Vahdat S, Qiao JH, Hinika GS. Gastrointestinal stromal tumors: a comprehensive review. J Gastrointest Oncol. 2019 Feb;10(1):144-154.

2. Søreide K, Sandvik OM, Søreide JA, Giljaca V, Jureckova A, Bulusu VR. Global epidemiology of gastrointestinal stromal tumours (GIST): A systematic review of population-based cohort studies. Cancer Epidemiol. 2016 Feb;40:39-46.

3. Lostes-Bardaji MJ, García-Illescas D, Valverde C, Serrano C. Ripretinib in gastrointestinal stromal tumor: the long-awaited step forward. Ther Adv Med Oncol. 2021 Jan 7;13:1758835920986498.

4. Gajiwala KS, Wu JC, Christensen J, Deshmukh GD, Diehl W, DiNitto JP, English JM, Greig MJ, He YA, Jacques SL, Lunney EA, McTigue M, Molina D, Quenzer T, Wells PA, Yu X, Zhang Y, Zou A, Emmett MR, Marshall AG, Zhang HM, Demetri GD. KIT kinase mutants show unique mechanisms of drug resistance to imatinib and sunitinib in gastrointestinal stromal tumor patients. Proc Natl Acad Sci U S A. 2009 Feb 3;106(5):1542-7.

5. American Cancer Society. (1. März 2023). Überlebensraten bei gastrointestinalen Stromatumoren. Abgerufen am 21. Dezember 2023 unter https://www.cancer.org/cancer/types/gastrointestinal-stromal-tumor/detection-diagnosis-staging/survival-rates.html.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240111743940/de/

Contacts:

Deciphera

Investor Relations:

Maghan Meyers

Argot Partners

Deciphera@argotpartners.com

212-600-1902

Medien:

David Rosen

Argot Partners

David.Rosen@argotpartners.com

212-600-1902

GENESIS Pharma

Medien:

Natalia Karahaliou

nkarahaliou@genesispharma.com

+30 210 87 71 605