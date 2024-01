Im Zug eines sich verändernden Marktumfeld hat Amazon vor gar nicht langer Zeit bereits eine nicht kleine Anzahl an Mitarbeitern vor die Tür gesetzt. Nun kündigen sich weitere Stellenstreichungen an, welche Hunderte von Angestellten treffen werden. Im Fokus stehen dabei in erster Linie die diversen Streaming-Dienste des Internetgiganten.Anzeige:Der Nachrichtendienst "Bloomberg" berichtete kürzlich von einem regelrechten Kahlschlag beim Spiele-Streamingdienst Twitch. Dort sollen demnach gleich 35 Prozent der Belegschaft entlassen werden, was rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...