Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nel Asa hat am Freitag endgültig den Weg nach unten angetreten. Der Titel verlor am Ende -2,8 %. Damit ist die Aktie auf weniger als 0,53 Euro gerutscht. Das ist ein Signal - und kein gutes. Denn die Notierungen haben damit den Jahrzehnt-Negativ-Rekord geknackt. Dies wird an den Börsen oder jedenfalls zumindest von den Algorithmen in Rechnern erkannt - und eventuell bewertet. [...] Hier weiterlesen

