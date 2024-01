Wochenrückblick: Inflation in den USA hartnäckig und Boeing Aktie unter druck

Werbung







Direkt zum Wochenstart veröffentlichte das Statistische Bundesamt (Destatis) die deutsche Handelsbilanz. Diese konnte die Erwartungen von 17,9 Milliarden mit 20,4 Milliarden um 14% übertreffen. Im Verlauf des Tages veröffentlichte Eurostat die Daten zu den Einzelhandelsumsätzen, hier war ein Minus von -1,1% zum Vorjahr zu verzeichnen.



Der DAX® konnte gut die Woche starten und hatte sein Hoch bei 16.839 Punkten, verlor aber seitdem. Am Donnerstag wurden die jüngsten Inflationsdaten in den USA veröffentlicht. Im Dezember lag der Anstieg bei 3,4 % und übertraf damit den Anstieg von 3,1 % vom November. Die Kerninflation, bei der die schwankungsanfälligen Energie- und Lebensmittelpreise außen vor bleiben, sank in den USA im Dezember (zum zehnten Mal in Folge) auf 3,9 % von zuvor 4,0 Prozent in November 2023. Das CME FedWatch-Tool, ein Tracker für Zinserwartungen, zeigt, dass man am Markt derzeit immer noch mit fast 70 % Wahrscheinlichkeit im März eine Zinssenkung erwartet.















Nachdem sich am Wochenende kurz nach dem Start einer Maschine von Alaska Airlines ein Teil der Kabinenwand löste lag diese Woche besonders Boeing im Fokus der Investoren. Dieser Zwischenfall stellte sich als besonders verheerend heraus, nachdem bei Untersuchungen an weiteren Maschinen der Baureihe die gleiche Schwachstelle gefunden wurde. Als Antwort verlor die Boeing Aktie seit Börsenschluss am letzten Freitag über 10%.







Südzucker mit starkem Gewinnwachstum



Am Donnerstag gab Europas größter Zuckerproduzent Südzucker Einblicke in die jüngsten Zahlen. Diese waren durchaus positiv, so konnte der Umsatz in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres um 10% auf 7,78 Milliarden Euro gesteigert werden. Noch stärker zog das operative Ergebnis mit 40% an. Die stark angezogenen Zahlen bei Südzucker waren trotz rückläufiger Absatzmengen durch deutlich angestiegene Preise möglich. Besonders stark waren die Bereiche Zucker, Spezialitäten und Frucht. Bei der Tochterfirma CropEnergies mussten allerdings rückläufige Zahlen aufgrund zurückgehender Preise vermeldet werden. Die Schwäche von CropEnergies konnte Südzucker allerdings durch seine anderen Sektoren kompensieren und so das operative Konzernergebnis um 60% steigern. Die Aktie verlor trotz der positiven Geschäftszahlen.







