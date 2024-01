New York - Die US-Börsen haben sich am Freitag beim Einläuten der Berichtssaison durchwachsen entwickelt. Von den Unternehmen kam Licht und Schatten und so fanden die Märkte keine klare Richtung. Relativ wenig Bewegung reichte dem Dow Jones Industrial zwar zunächst für ein erneutes Rekordhoch. Am Ende verlor der Leitindex der Wall Street aber 0,31 Prozent auf 37'592,98 Punkte. Er verbuchte dennoch ein moderates Wochenplus. Der marktbreite S&P 500 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...