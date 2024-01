Zürich - PwC Schweiz gibt die Wahl von Gustav Baldinger zum neuen CEO ab 1. Juli 2024 bekannt. An einer Partnerkonferenz haben die firmenangehörigen Partnerinnen und Partner Baldinger als Primus inter Pares mit einer Zweidrittelmehrheit gewählt. Baldinger tritt die Nachfolge von Andreas Staubli an, der PwC Schweiz nach sechs Jahren an der Spitze auf eigenen Wunsch verlässt. Gustav Baldinger (Jg. 1972) ist ein ausgewiesener Ökonom mit Schwerpunkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...