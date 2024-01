Paris / London - Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Freitag von ihren Vortagsverlusten erholt. Ungeachtet der US-Börsen, die knapp ins Minus abrutschten, präsentierten sich die Märkte in Europa robust. Der EuroStoxx50 glich seinen Abschlag vom Donnerstag mehr als aus. Der Eurozonen-Leitindex schloss 0,85 Prozent höher bei 4480,02 Punkten. Im Wochenverlauf hat er damit ein Plus von 0,4 Prozent eingefahren. Der französische Cac 40 zog um 1,05 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...