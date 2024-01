Genf - Das Vermögensverwaltungsunternehmen Amboise Partners, das die Altaroc Private Equity-Fonds vermarktet, setzt seine Expansion mit der Eröffnung seines Büros in der Schweiz fort. Es wird von Julie Van Campenhoudt als Head of Switzerland geleitet und von Antoine Duchiron als Senior Product Specialist & Development begleitet. Das Büro befindet sich im Herzen von Genf und ist der zentrale Punkt für den Vertrieb der Altaroc-Fonds in der Schweiz. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...