Darmstadt - In der Abendpartie des 17. Spieltags der Fußball-Bundesliga hat Darmstadt 98 mit 0:3 gegen Borussia Dortmund verloren. Das Spiel begann zäh: Der BVB wirkte in der Offensive ideenlos, die Hausherren verteidigten konsequent und erzwangen immer wieder Ballverluste der Gegner.



In der 24. Minute traf Julian Brandt nach einem sehenswerten Zuspiel von Teamkollege Jamie Bynoe-Gittens auf der rechten Seite. Insgesamt führten die Borussen zur Halbzeit verdient, auch wenn sich die Fans vom Spiel gegen den Tabellenletzten bestimmt mehr erhofft hatten.



In der 55. Minute wechselte der BVB Neuzugang und Rückkehrer Jadon Sancho ein, für ihn ging Bynoe-Gittens der bis dahin eine überzeugende Leistung gezeigt hatte. Torschütze Brandt ging ebenfalls, für ihn kam Marco Reus, der am Freitag zum zweiten Mal Vater geworden ist. Anschließend nahm die Partie deutlich an Fahrt auf: Erst verpasste Darmstadts Luca Pfeiffer den Ausgleich, dann erhöhte Reus in der 77. Minute für Dortmund. BVB-Trainer Edin Terciz bewies bei seinen Wechseln ein gutes Händchen: In der zweiten Minute der Nachspielzeit traf der kurz zuvor gekommene Youssoufa Moukoko sehenswert zum 0:3 Endstand.



Am nächsten Spieltag fährt Dortmund nach Köln, Darmstadt empfängt Frankfurt.





