Deutsche Telekom Vorstandschef Tim Höttges will den DAX-Konzern aktionärsfreundlicher machen. Der Erfolg der Tochter T-Mobile US ist ein wesentlicher Faktor für Aktienrückkäufe und höhere Dividenden Der Druck institutioneller Anteilseigner auf die Deutsche Telekom, ihre Aktionäre stärker am Unternehmenserfolg zu beteiligen (vor allem bei der Tochter T-Mobile US), ist groß. Am Mittwoch startete der Konzern den im November angekündigten Aktienrückkauf. ...

