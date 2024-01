Goldaktien, Gold und EURUSD - Unser Wochenrückblick auf die 02. Kalenderwoche 2024. Wir waren gespannt auf die US INflationsdaten und ob Gold weiterhin oberhalb der 2.000 USD Makre bleibt. Zudem werfen wir wie gewohnt auch einen Blick auf die Silberpreisentwicklung. Und natürlich gehört auch die Goldpreisentwicklung in EUR dazu. Außerdem betrachten wir für unsere Inhaber von Goldaktien den NYSE Arca Gold BUGS Index. Denn der NYSE Arca Gold BUGS Index ist ein in US-Dollar gehandelter Aktienindex ...

