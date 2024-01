Berlin - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat die anhaltende Inhaftierung von Kreml-Kritiker Alexei Nawalny in einem Straflager im Norden Russlands kritisiert. "Die Unterdrückung der Opposition ist unter Putin an der Tagesordnung", schrieb Lindner am Sonntag auf Twitter.



"Für Alexei Nawalny ist es Tag 1.091, den er im Gefängnis zubringen muss - nach seiner Verlegung nun abermals in Isolationshaft, das insgesamt 24. Mal." Dies dürfe nicht in Vergessenheit geraten, so Lindner.



Nawalny war im Dezember in eine Haftanstalt im Norden Russlands verlegt worden, nachdem er zuvor für fast drei Wochen von der Bildfläche verschwunden war. Der russische Oppositionelle hatte die Haftbedingungen zuletzt scharf kritisiert und von Misshandlungen berichtet. Angehörige sorgen sich um Nawalnys Gesundheitszustand, da ihm notwendige medizinische Behandlungen verwehrt würden.

