Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Nach einer Studie könnten die Menschen in Deutschland im laufenden, im neuen Jahr 2204 wieder so viel reisen wie noch vor der Corona-Pandemie. Die neue Studie scheint an den Märkten jedoch keinen positiven Impuls ausgelöst zu haben. Denn der Markt hat die Aktie am Freitag vor dem Wochenende und nach der ersten vollständigen Handelswoche um -3,2 % nach [...] Hier weiterlesen

Den vollständigen Artikel lesen ...