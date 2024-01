Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Die neue Woche steht auch für Uniper unmittelbar vor der Tür. Es wird interessant, denn das Unternehmen hat am Freitag in den letzten Stunden der vormaligen Handelswoche deftig verloren: Es ging um -0,6 % nach unten. "Deftig" bedeutet dabei, dass das Unternehmen die schon eroberte Grenze von 60 Euro an den Börsen nicht mehr hat halten können. Das [...] Hier weiterlesen

Den vollständigen Artikel lesen ...