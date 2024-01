Neben veränderten Routen führt die Situation im Roten Meer zu einem Anstieg der Frachtpreise. Insbesondere Fahrten zwischen Shanghai und den beiden europäischen Referenzhäfen Rotterdam und Genua kosten mehr. Laut Drewry (Maritime Research and Consulting Services) betrug der Wert für einen 40-Fuß-Container in der ersten Januarwoche im ersten Fall 3.577 USD, ein Plus...

Den vollständigen Artikel lesen ...