Teilen: Die People's Bank of China (PBOC), Chinas Zentralbank, hat am Montag den einjährigen Zinssatz für die mittelfristige Kreditfazilität (MLF) unverändert bei 2,50% belassen. Sie stellt 995 Milliarden Yuan ggü. den heute fälligen 779 Milliarden Yuan an MLF zur Verfügung. Die MLF wurde zuletzt im August 2023 von 2,65% gesenkt. Teilen: Feed-News ...

Den vollständigen Artikel lesen ...