Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5188/ Daniel Bayer hat sich dem Motto "Reshaping the future of finance" verschrieben und fingu.io an den Start geschickt. Sein Finanzinteresse ist familiär begründet und so kam es, dass er bereits mit 12 Jahren Investments machte, mit 17 arbeitete er für Kärcher, später für das Land Vorarlberg und dann sogar in Genf für die FIA (yes, Rennsport), gleichzeitig für den Börsianer in Wien. Im Oktober 2021 erfolgte die Gründung seiner Finanzbildungsplattform fingu.io, im November 2023 startete er bei BDO als Associate mit Schwerpunkt M&A. Mit der Bayer Consulting GmbH wird aktiv veranlagt, welche Strategie da gefahren wird und warum die Wiener Börse und Kryptos eher gemieden werden, ...

