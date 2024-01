Für die Aktie des BMW-Konzerns lief es in der vergangenen Woche nicht ganz so rund. Was steckt dahinter und kann sich der Kurs in den kommenden Tagen erholen? Mit einem Minus von 1,64 Prozent war das Wertpapier des Autoherstellers BMW am vergangenen Freitag einer der DAX-Verlierer. Nachdem der Kurs sich einige Wochen an der 200-Tage-Linie um die 100 Euro entlang hangelte, ging er in den letzten Tagen in die Knie und rutschte bis knapp an die 50-Tage-Linie ...

