Zunächst sind die neuen Module ab 420 Watt in Deutschland, den Niederlanden und Großbritannien erhältlich. Solarwatt bietet die Topcon-Module als Glas-Glas- und Glas-Folien-Varianten mit einer Produkt- und Leistungsgarantie von bis zu 30 Jahren an.Im Herbst kündigte Solarwatt an, von Perc- auf die Topcon-Solarmodule umzusteigen. Der Photovoltaik-Hersteller aus Dresden folgt damit dem allgemeinen Trend der internationalen Solarindustrie. Seit Oktober konnten die Installationspartner die neuen leistungsstärkeren Topcon-Module bestellen. Nun sind die ersten Auslieferungen in Deutschland, den Niederlanden ...

