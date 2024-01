"Miracle One" ist das erste Elektroauto des Schweizer Unternehmens. Es ist mit tragbaren Batterien ausgestattet, die an jeder Steckdose aufgeladen und während der Fahrt getauscht werden können.Mit dem "Miracle One" will Tera Technologies auf dem Elektroauto-Markt Fuß fassen. Das Besondere an dem Stromer: er verfügt über tragbare Akkus. Diese können entweder herkömmlich an einer Ladestation geladen oder schnell ausgetauscht werden. Das spart nicht nur Zeit, sondern ist auch besonders praktisch, wenn man keine eigene Lademöglichkeit zuhause hat. Wie das Unternehmen auf seiner Website verrät, nutzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...