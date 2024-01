Zürich - Wie steht es um den Digitalisierungsgrad von Schweizer Versicherern? Die Studie «Digital Insurance Experience» untersuchte 2023 zum zweiten Mal das digitale Angebot von 47 Schweizer Versicherern. Was hat sich verändert? Wo gibt es noch Potenzial? Erfahren Sie am Adnovum Live Webinar am 25. Januar 2024 von 11.00 bis 12.00 Uhr mehr über die Ergebnisse. Anmeldung André Tecklenburg (Key Account Manager, Adnovum), Prof. Dr. Florian Schreiber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...