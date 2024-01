Der britische Infrastruktrurfonds Arcus hat sich die Mehrheit am Kölner Mieterstrom-Spezialisten Einhundert gesichert. Damit will das Unternehmen seinen Wachstumskurs fortsetzen. Der Investor Arcus Infrastructure Partners erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an der Einhundert-Unternehmensgruppe. Wie Einhundert mitteilte, erfolgte die Übernahme über den Arcus European Infrastructure Fund 3 und sein Portfoliounternehmen Officium GmbH.Einhundert, zu dem die Einhundert Energie GmbH und ihre PV-Finanzierungsgesellschaften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...