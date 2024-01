Die Photovoltaik boomt in Baden-Württemberg. Laut SolarCluster ist das aber nicht genug, auf die Pariser Klimaschutzziele zu erreichen. Der Verband fordert: einen einfacheren Anschluss von mittelgroßen Anlagen an das Niederspannungsnetz. In Baden-Württemberg sind in keinem Jahr so viel neue Anlagen der Photovoltaik in Betrieb gegangen wie 2023. Darüber berichtet das Solar Cluster in dem Bundesland. Der Ausbau lag demnach bei rund 1.860 Megawatt - das ist ein Plus von knapp 130 Prozent gegenüber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...