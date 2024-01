Die OMV will bis spätestens 2050 klimaneutral werden und investiert im Rahmen ihrer Transformation in Start-ups und Technologie-Vorreiter im Energiesektor, um Fortschritte im Low Carbon Business voranzutreiben. Bis 2030 sind rund 5 Mrd. Euro an Investitionen in Projekte wie kohlenstoffarme Geothermie, Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (CCS) und weitere Lösungen für erneuerbare Energien vorgesehen, teilt die OMV mit. Das Unternehmen hat etwa einen Anteil von 6,5 Prozent an der kanadischen Eavor Technologies für 34 Mio. Euro erworben. Die OMV arbeitet zudem mit Plug and Play zusammen, einem Zentrum für Innovation und Unternehmertum, das Start-ups mit Unternehmenspartner:innen, Investor:innen und Ressourcen verbindet, und ist auch Teil des Verbund X ...

