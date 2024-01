Frankfurt - Der Euro hat am Montag etwas nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung kostet am Mittag 1,0947 US-Dollar. Sie gab damit leichte zwischenzeitliche Gewinne wieder ab. Der Dollar kostet damit 0,9139 Euro. Auch zum Franken kommt der Euro wieder etwas näher an die 93-Rappen-Marke heran, wie der aktuelle Stand von 0,9344 zeigt nach 0,9351 am Morgen. Der US-Dollar zieht unterdessen auch zum Franken leicht an auf 0,8537. Zum Wochenstart gab es am ...

