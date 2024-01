Mit einer Repowering-Solarprojekt steigt Wiwi Consult erstmals in die Photovoltaik ein, und zwar mit einem Projekt, das auf 4 MW ausgebaut wird. Im laufenden Jahr will der Projektentwickler außerdem weitere Windparks errichten. Der Mainzer Projektentwickler Wiwi Consult will 2024 neben der etablierten Windentwicklung auch erstmals Photovoltaik realisieren. Wie das Unternehmen mitteilte, stehen die Umsetzung von zwei Wind- und einem Solarenergieprojekt an drei Standorten in Rheinland-Pfalz im Blickpunkt. ...

