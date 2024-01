Bern - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj stattet der Schweiz am Montag einen offiziellen Besuch ab. Am Montag um 11.30 Uhr landete die ukrainische Maschine mit Selenskyj an Bord auf dem Flughafen Zürich. Dort wurde er von Aussenminister Ignazio Cassis begrüsst. In Bern will Selenskyj nicht nur Mitglieder des Bundesrates treffen, sondern auch Mitglieder des Parlaments und Parteispitzen. Sprechen will er beim offiziellen Besuch über Sanktionen ...

