Teilen: In den Vereinigten Staaten (US) sind die Zinserwartungen noch immer von den Daten abgekoppelt. Die Ökonomen von ING analysieren die Aussichten für den Dollar, da die Anleger darauf warten, dass die Zentralbanker die datenresistenten Märkte aufrütteln. USD könnte in einer Handelsspanne bleiben Die Anleger haben die Erwartung einer Lockerung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...