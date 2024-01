Die OMV hat sich im Einklang mit globalen Nachhaltigkeitsbestrebungen deutlich für den Umweltschutz positioniert und steuert einen erheblichen Teil ihrer Investitionen in ökologische Innovationen an. Während der Energie-Riese neue Wege in Richtung Netto-Null-Emissionen beschreitet, bleibt die Reaktion der Anleger auf diesen strategischen Kurswechsel und seine Auswirkungen verhalten.Die OMV hat zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...