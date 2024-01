Die Debatte um eine Aufspaltung Bayers schlägt am Montag eine klare Richtung ein.Marktbeobachter und Investoren spekulieren seit Längerem über die Vorteile einer Trennung der Bereiche Pharma, Consumer Health und Crop Science, welche womöglich den Unternehmenswert steigern könnte."Das halten wir für falsch", sagte der Chef der Gewerkschaft IG BCE, Michael Vassiliadis am Montag in Berlin. Die Gewerkschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...