Teilen: Der USD-Index schwankt um 102,40. Die ING-Ökonomen analysieren die Aussichten für den Dollar in der kommenden Woche. Der US-Dollar wird in dieser Woche eher von anderen Ereignissen als von Daten bestimmt Der US-Datenkalender ist in dieser Woche nicht sehr voll. Die Einzelhandelsumsätze und die Inflationserwartungen der Universität Michigan ...

Den vollständigen Artikel lesen ...