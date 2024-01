Canon Medical Systems Corporation (Canon Medical) und Olympus Corporation (Olympus), gaben heute bekannt, dass wir zu einer Vereinbarung über die Zusammenarbeit bei endoskopischen Ultraschallsystemen gelangt sind. Canon Medical wird diagnostische Ultraschallsysteme für die endoskopische Sonographie1 (EUS) entwickeln und herstellen, Olympus wird sich um Vertrieb und Marketing kümmern. Ziel dieser Zusammenarbeit im Hinblick auf das diagnostische EUS-Ultraschallsystem Aplio i8002 von Canon und das Ultraschall-Endoskop3 von Olympus ist es, den Markt mit fortschrittlichen EUS-Geräten zu versorgen, die qualitativ hochwertige Bilddiagnosen liefern können. Canon Medical und Olympus konzentrieren sich auf den technologischen Fortschritt und die Verbesserung der diagnostischen Leistung im Bereich EUS und verfolgen, angefangen in Japan und Europa, Pläne für eine weltweite Expansion.

Canon Medical verfügt über 100 Jahre Erfahrung in der Branche für diagnostische Bildgebungssysteme, wie z.B. bei Röntgen-Diagnosesystemen, CT, MRT und Ultraschall-Diagnosesystemen, und stellt in mehr als 150 Ländern und Regionen weltweit seine Produkte und Dienstleistungen zur Verfügung. Canon Medical ist seit den 60er Jahren führend bei der Entwicklung von diagnostischen Ultraschallsystemen und hat unter anderem Pionierarbeit bei der Entwicklung von A-Mode-Systemen (Amplitudenanzeigemodus) für die Neurochirurgie sowie bei linearen elektronischen Scansystemen geleistet. Die Stärken von Canon Medical liegen in der herausragenden Ultraschallbild-Qualität und den proprietären Technologien wie D-THI, einer Technologie für die Steigerung der Bildgebungsqualität, und SMI, einer Bildgebungstechnologie, die die Darstellung eines extrem langsamen, feinen Blutflusses ermöglicht, der bis dato schwer wiederzugeben war.

Olympus hat seit der Entwicklung der ersten praktisch anwendbaren Magenkamera dazu beigetragen, den Standard der Gesundheitsvorsorge durch Früherkennung, Diagnose und Einstufung, sowie durch die minimalinvasive Behandlung zu steigern. Im Bereich EUS arbeitet Olympus bei der Entwicklung neuer Geräte für die Verbesserung von Bildgebungs- und Diagnosemethoden, sowie der Erweiterung der Verfahren, eng mit Ärzten zusammen, wodurch das Unternehmen einen hohen Anteil am globalen Markt erlangte und hält.

Durch unsere Zusammenarbeit werden die beiden Unternehmen weitere qualitative Verbesserungen bei der Bildqualität, Diagnoseleistung und minimalinvasiven Behandlung mit EUS erzielen und damit zur leichteren Früherkennung von Krankheiten beitragen.

Anmerkung von Toshio Takiguchi, President und CEO, Canon Medical Systems Corporation

"Wir haben unsere Geschäftstätigkeit, in deren Mittelpunkt die diagnostische Bildgebung steht, unter der Philosophie ‚Made for Life' vorangetrieben. Dies bringt unseren Wunsch zum Ausdruck, zur medizinischen Versorgung beizutragen, die wertvolles Leben schützt. Wir blicken bei diagnostischen Ultraschallsystemen auf eine lange Geschichte zurück und haben einzigartige Technologien entwickelt, die in Zusammenarbeit mit Ärzten auf der ganzen Welt zur Früherkennung von Krankheiten beitragen. Wir freuen uns sehr, mit Olympus zusammenarbeiten zu können, einem führenden Endoskop-Hersteller im Bereich EUS, einem Bereich, den wir bisher noch nicht genügend abdecken konnten. Dies wird noch mehr Patienten mit überragenden Lösungen versorgen."

Anmerkung von Frank Drewalowski, Executive Officer und Endoscopic Solutions Division Head, Olympus Corporation

"Olympus verfolgt das Ziel, durch Frühdiagnose durch endoskopische Ultraschallsysteme die Lebensqualität von Patienten zu verbessern. Im Bereich EUS sind diagnostische Ultraschallsysteme sehr wichtig. Wir freuen uns, mit Canon Medical mit seiner fortschrittlichen Ultraschall-Bildgebungstechnologie zusammenarbeiten zu können. Canon Medical und Olympus werden weiterhin Produkte und Technologien auf den Markt bringen, die auf die Bedürfnisse der Patienten, Experten im Gesundheitswesen und die allgemeine Medizinbranche ausgerichtet sind."

1 Bei dieser Untersuchung werden mit Hilfe eines Ultraschallsystems, das an der Spitze eines Endoskops angebracht ist, die äußeren Organe (Bauchspeicheldrüse, Gallenblase, Gallenwege, Leber usw.) vom Magen und Zwölffingerdarm aus beobachtet. Anders als beim Ansatz von der Körperoberfläche aus, können hierbei die Zielorgane aus der Nähe beobachtet werden, was eine genauere Diagnose mit klareren Bildern ermöglicht. Bei der Diagnose von Bauchspeicheldrüsenkrebs hat EUS, laut den japanischen "Guidelines for Pancreatic Cancer Treatment (2022)" anerkanntermaßen die gleichen Diagnosefähigkeiten wie die kontrastverstärkte CT und MRT. EUS-FNA (Endoskopische Ultraschall-FNA: ein Test zur Entnahme von Tumorzellen mit Hilfe eines Ultraschall-Endoskops) ermöglicht eine qualitative Gewebediagnose durch eine minimalinvasive Zell- und Gewebeentnahme und hat sich weltweit als diagnostische Methode bei Verdacht auf Bauchspeicheldrüsenkrebs bewährt. Neben der endoskopischen retrograden Cholangiopankreatographie (ERCP), die die erste Wahl für die Platzierung von Stents bei obstruktiver Gelbsucht ist, steht jetzt auch die endoskopische ultraschallgestützte Gallendrainage (EUS-BD) unter Verwendung der EUS-FNA-Technik zur Verfügung. Mit dem Aufkommen dieser Geräte hat der endoskopische Behandlungsbereich der interventionellen EUS in den letzten Jahren für immer mehr Aufmerksamkeit gesorgt. 2 Aplio i800 EUS (TUS-AI800) 3 EVIS EXERA ULTRASCHALL-GASTROVIDEOSKOP OLYMPUS GF TYP UCT180 EVIS LUCERA ULTRASCHALL-GASTROVIDEOSKOP OLYMPUS GF TYP UCT260 EVIS EUS ULTRASCHALL-GASTROINTESTINAL-VIDEOSKOP OLYMPUS GF-UE190 EVIS EUS ULTRASCHALL-GASTROINTESTINAL-VIDEOSKOP OLYMPUS GF-UE290

Über Canon Medical Systems

Canon Medical bietet weltweit eine breite Palette an medizindiagnostischen Bildgebungslösungen wie CT, diagnostisches und interventionelles Röntgen, Ultraschall und MR, sowie eine umfassende Modellreihe an IT-Lösungen für den Gesundheitsbereich. Im Einklang mit unserer fortlaufenden Philosophie Made for Life steht der Patient im Zentrum unseres Handelns. Unsere Aufgabe besteht darin, medizinisches Fachpersonal mit Lösungen zu versorgen, die ihre Bemühungen um die Gesundheit und das Wohlergehen von Patienten weltweit unterstützen. Es ist unser Ziel, durch kompromisslose Leistungs-, Komfort- und Sicherheitsfunktionen dem Patienten optimale Gesundheitsangebote zur Verfügung zu stellen.

Bei Canon Medical arbeiten wir Hand in Hand mit unseren Partnern im medizinischen, universitären und Forschungsbereich. Wir bauen Beziehungen auf der Grundlage von Transparenz, Vertrauen und Respekt auf. Gemeinsam sind wir bestrebt, branchenführende Lösungen zu schaffen, die für eine höhere Lebensqualität sorgen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website von Canon Medical: https://global.medical.canon

Über Olympus

Bei Olympus sind wir unserem Ziel verpflichtet, das Leben der Menschen gesünder, sicherer und befriedigender zu machen. Als weltweit tätiges Medizintechnikunternehmen arbeiten wir mit medizinischem Fachpersonal zusammen, um erstklassige Lösungen und Dienstleistungen für die Früherkennung, Diagnose und die minimalinvasive Behandlung anzubieten, mit dem Ziel, die Ergebnisse für die Patienten zu verbessern. Wir erreichen dies, indem wir den Behandlungsstandard bei bestimmten Krankheitszuständen erhöhen. Seit mehr als 100 Jahren verfolgt Olympus bereits das Ziel, durch die Herstellung von Produkten, die dazu geschaffen wurden, optimale Ergebnisse für die Kunden auf der ganzen Welt zu erreichen, einen Beitrag zu Gesellschaft zu leisten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.olympus-global.com/ und folgen Sie uns auf X unter: @Olympus_Corp

