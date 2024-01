Kornelius Purps (antea): Ein graues Haar unter goldenen Locken

12.01.2024 -

Da raufte sich Herr Weselsky seine grauen Haare, als er den letzten Zug vor Beginn seines eigenen Streiks verpasste. Wie im Streik präsentieren sich auch die Anleger an den Börsen. Seit Jahresbeginnmag sich weder an den Aktien- noch an den Rentenmärkten ein klarer Trend herausbilden. Im vergangenen Jahr stand für den DAX zu diesem Zeitpunkt bereits ein Plus von acht Prozent an der Tafel, heute notiert das Börsenbarometer im Vergleich zum Jahresende 2023 faktisch unverändert. Was ist die Ursache für die Lethargie an den Märkten, und welche Faktoren könnten die Kursentwicklungen in den kommenden Wochen bestimmen?

(...)