Frankfurt - Der Euro hat am Montag belastet durch schwache Konjunkturdaten etwas nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung kostete am Nachmittag 1,0948 US-Dollar. Sie notierte damit etwas niedriger als am Morgen. Der Dollar ist auch zum Franken gestiegen und kostet derzeit 0,8549 nach 0,8526 Franken noch am Morgen. Derweil hat der Franken aber auch zum Euro minim nachgegeben und wird aktuell noch zu 0,9361 nach 0,9351 Franken im Frühgeschäft gehandelt. ...

