Frankfurt/Main - Zum Wochenstart hat der Dax nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 16.622 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,5 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Die größten Verluste gab es bei Fresenius, Zalando und Beiersdorf. Insgesamt verlief der Handel in ruhigen Bahnen, die US-Börsen bleiben aufgrund eines Feiertags geschlossen.



"Auch die Spekulationen um die deutsche Bankenbranche reichten heute an

der Frankfurter Börse nicht aus, eine wegen des Martin Luther King Day

geschlossene Wall Street zu ersetzen und für Bewegung zu sorgen", sagte Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets. "Impuls- und lustlos bröckelte der Deutsche Aktienindex im Tagesverlauf

ab und fiel wieder zurück unter die Marke von 16.700 Punkten. Es wollte

weder eine eindeutige Kauf- noch Verkaufsstimmung aufkommen."



Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 77,88 US-Dollar, das waren 41 Cent oder 0,5 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.



