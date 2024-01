Das Angebot an Erdbeeren und Himbeeren in dem spanischen Huelva ist begrenzt und die Regale niederländischer Ketten bleiben leer. In den Auslagen der niederländischen Ketten ist das Angebot an Erdbeeren und Himbeeren aus Huelva aufgrund der Auswirkungen des Sturms Bernard vergangenen Oktober nun sehr begrenzt, so sagt der Korrespondent von fyh.es in den Niederlanden, Francisco...

Den vollständigen Artikel lesen ...