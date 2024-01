Die einzige mehrtägige Fachmesse für den professionellen Obstanbau in den Niederlanden findet 2024 wieder statt! Am 24. und 25. Januar dreht sich auf dem Messegelände der Expo Houten alles um die Welt des Obstes. Mehr als 130 Zulieferer und Dienstleister der Branche werden auf der Fachmesse vertreten sein. Für Besucher gibt es also viel zu sehen und zu erleben. Foto ©...

Den vollständigen Artikel lesen ...