NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Philips in einem Ausblick auf 2024 von 18,60 auf 19,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Einige der wesentlichen Investment-Kontroversen aus dem Jahr 2023 dürften weiterhin relevant bleiben, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu europäischen Medizintechnikunternehmen. Sie verwies etwa auf Nachrichten zum Peptidhormon GLP-1 gegen Hungergefühle, zahlreiche Herausforderungen in China, eine mögliche Rezession und die Auswirkungen von Covid. 2024 werde zudem die US-Präsidentschaftswahl sein, die häufig den politischen Diskurs über Ausgaben und Reform des US-Gesundheitswesens aufwirbele. Philips stehe ein turbulentes Jahr bevor. Wegen fehlerhafter Beatmungsgeräte geht sie von einem möglichen Verbot der Sparte Respironics in den USA aus./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2024 / 23:15 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2024 / 05:00 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0000009538

