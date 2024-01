Warum Europäische Aktien haben seit einigen Jahren Mühe, mit ihren US-Pendants Schritt zu halten. Aber könnten wir an einem Wendepunkt angelangt sein? Von Ben Ritchie, Head of European Equities, abrdn Europäische Aktien hatten einige Jahre lang Mühe, mit ihren US-Pendants Schritt zu halten. Die historisch niedrigen europäischen Bewertungen bedeuten jedoch, dass wir an einem Wendepunkt angelangt sein könnten. Aber werden die Marktteilnehmer das zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...