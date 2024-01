SMA trennt sich von seiner Beteiligung am Ladeinfrastruktur-Spezialisten Elexon. Käuferin ist die Varo Energy. Der PV-Wechselrichterspezalist SMA Solar Technology AG (SMA) hat seine Anteile an der Elexon GmbH verkauft. Wie SMA mitteilte, handelt es sich bei der Käuferin um die Varo Energy Marketing AG. Elexon ist ein Anbieter von Ladeinfrastruktur. SMA hatte sich bei der Gründung der Gesellschaft 2019 an dem Joint Venture beteiligt. Weitere Partner waren die AixControl GmbH und aixACCT charging ...

