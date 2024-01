Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Das Luxushaus Tiffany & Co. hat am Kurfürstendamm 189 in Berlin ein Jugendstil-Eckgebäude angemietet. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Pressemitteilung der RFR Holding GmbH:Der Ku'Damm bestätigt seine Relevanz im internationalen Spiel des Luxus-Einzelhandels, so könnte man die aktuelle Situation in Berlin beschreiben. In dieser Luxuslage sind die internationalen Edelmarken im Wettbewerb. Neu hinzugekommen ist im November das Luxushaus Tiffany & Co. Hier vereinen sich auf 340 Quadratmetern in dem denkmalgeschützten eleganten weißen Jugendstil-Eckgebäude, angelehnt an den Klassizismus aus der Gründerzeit, Gebäude-Ästhetik und eine internationale legendäre Luxusmarke, die seit seinen Anfängen in New York 1837 künstlerisches Schaffen fördert und sich mit führenden Künstlern aller Epochen umgibt. ...

