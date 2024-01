Steffen Krautwasser, SAPs globaler Flottenchef, spricht bei unserer Online-Konferenz darüber, wie man die Elektrifizierung einer großen Firmenwagenflotte steuert. Immerhin verantwortet seine Abteilung rund 28.000 Fahrzeuge, darunter etwa 18.000 in Deutschland. Im Gepäck hat Krautwasser weitere interessante Zahlen: So sind in der Konzernflotte von SAP inzwischen 3.100 reine Elektroautos und 4.500 Plug-in-Hybride integriert. 1.200 Ladepunkte strebt ...

