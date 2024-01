Die Merck Aktionäre lecken sich immer noch ihre Wunden. Der Sell-off im Dezember liegt noch allzu gut in Erinnerung. Die enttäuschenden Studienergebnisse zu Evobrutinib reduzieren zudem die langfristigen Perspektiven. Doch aufgepasst: Die Bären decken still und heimlich ihre Short-Positionen ein.Können sich die Merck KGaA (DE0006599905) Aktien wieder von Evobrutinib Desaster erholen? Das Multipler Sklerose Medikament erfüllte nach vielen Jahren der Forschung in den entscheidenden Phase-III-Studien nicht die gesetzten Ziele. Evobrutinib war entwickelt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...