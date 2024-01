In Deutschland wurden 2023 mit 3,6 Gigawatt (GW) Leistung mehr Windenergieanlagen zugebaut als von Experten erwartet. Gegenüber dem Vorjahr lag das Plus bei knapp 50 Prozent. In Deutschland ist der Ausbau der Windenergie an Land 2023 stärker gewesen als von den Verbänden erwartet. Das ist das Ergebnis der Auswertung der Deutschen WindGuard im Auftrag von BWE und VDMA Power Systems. Wie die Akteure mitteilten, betrug die Zahl der Gesamtinstallation von Windenergieanlagen (WEA) an Land 745 Stück. ...

