Bachenbülach - Lars Thomsen, Zukunftsforscher und Gründer der Denkfabrik "future matters" und Verwaltungsratsmitglied der Juice Technology AG, gibt einen neuen Einblick in die aktuellen Entwicklungen auf dem Elektromobilitätsmarkt. Sein Fazit: Schon in einem Jahr wird jeder zweite neu zugelassene Wagen mit einem Elektromotor ausgestattet sein. Und: Das netzdienliche Laden rückt weiter in den Fokus. 2023 war das Jahr des Wandels. Der Markt für E-Mobilität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...