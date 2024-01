In der vergangenen Handelswoche haben kritische Analystenkommentare die charttechnische Erholungsbewegung bei der Aktie von Bayer jäh ausgebremst. Auch am heutigen Dienstag notiert das Papier des Konzerns aus Leverkusen in einem schwachen Marktumfeld leicht im Minus. Erneut streicht ein Analyst das Kursziel zusammen.So haben die Experten von Morgan Stanley ihr "Equal-Weight"-Rating für den DAX-Wert zwar bekräftigt, den Zielkurs allerdings um 13 Prozent auf 45 Euro zusammengestrichen. Allerdings ...

