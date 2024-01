In dem Bundesland wurden im Vorjahr 940 Megawatt Photovoltaik und 130 Megawatt Wind installiert. Erstmals wurde damit das Ausbauziel von jährlich 500 Megawatt überschritten.Bislang dümpelte in Rheinland-Pfalz der Ausbau der erneuerbaren Energien so vor sich hin. 2021 beispielsweise gab es ein Plus von 266 Megawatt Photovoltaik, 2022 lag der Zubau bei 350 Megawatt - obwohl das Bundesland bereits 2040 klimaneutral sein will und dafür jährlich mindestens 500 Megawatt erneuerbare Energien zubauen muss. 2023 schließlich hatte das Gedümpel ein Ende: Wie das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie ...

