Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - BioNTech konnte am Dienstag immerhin einen Gewinn von 0,6 % verbuchen. Die Aktie schiebt sich wieder weiter aufwärts. Aber: Mehr als 95 Euro sind derzeit nicht zu sehen. Es fehlen noch immer gut 5 % zur magischen Grenze von ca. 100 Euro. Die ist aus Sicht von Charttechnikern bedeutend. Erst dann würde der Aktie wieder zuzutrauen sein, so die Wahrnehmung, in Richtung von ca. 118 Euro zu marschieren. Dort vermuten Analysten gegenwärtig das Kurspotenzial für die Aktie von BioNTech. Die Mainzer im Aufwärtsmarsch? Die Mainzer gehen erst dann wieder in einen echten Aufwärtsmarsch über, so lautet die Vermutung derzeit. Wirtschaftlich wird das Jahr ohnehin nicht besonders erfolgreich, so lautet eine weitere Einschätzung. Das gegenwärtig geschätzte KGV liegt bei gut 60! Die Aktie ist damit 10mal so teuer wie zu besten Zeiten.

