Petit-Lancy (ots) -Das geflügelte M im Mazda-Logo steht für eine dynamische Zukunft der Marke, für Stil, Esprit und Charakter. Eigenschaften, die auch auf Alfio Rigaglia zutreffen. Seit Juni 2022 macht sich der 46-Jährige als Regional Manager in den Regionen Ostschweiz und Tessin für Mazda (Suisse) SA verdient. Per 1. Dezember 2023 hat er die Verantwortung des Fleet & Remarketing Teams von Mazda (Suisse) SA übernommen, die bis anhin in den Händen von Sébastien Fantino lag.Alfio Rigaglia verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Automobilbranche. In dieser Zeit war er bei unterschiedlichen Automobilimporteuren in verschiedenen Rollen tätig und kennt die Branche aus verschiedenen Blickwinkeln sehr gut. Dabei hat er sich sowohl in der Praxis als auch in der Theorie fundiertes Wissen erarbeitet. Als gelernter Automechaniker verfügt er über ein Handelsdiplom, einen eidgenössischen Fachausweis als Automobil-Verkaufsberater und er studiert derzeit an der ZHAW in Zürich, an seinem Master of Advanced Studies in Leadership & Management. Seine fliessenden Sprachkenntnisse in Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch runden sein Profil ab.Sein breites Know-how in den Bereich Sales, Aftersales, Marketing und Dealer Network Development unterstreichen seine ausgeprägte Leidenschaft für Zukunftsthemen und seine hohe Kompetenz. «Handwerkliches Können bedeutet in Japan mehr als die Fähigkeit, etwas herzustellen», erklärt Alfio Rigaglia. «Es steht für das Streben nach Perfektion. Immer mit Fokus auf den menschlichen Touch. Eine Haltung, die mich auch bei meiner Arbeit antreibt.»Alfio Rigaglia ist kreativ, denkt strategisch und handelt lösungsorientiert. Der Mensch und der persönliche Kontakt stehen für ihn immer im Mittelpunkt. Auch dafür schätzen ihn seine Kolleginnen und Kollegen ebenso wie die Händler in seiner Region. Ein vielversprechendes Zeichen für eine dynamische Zukunft, davon ist auch Romain d'Anthony, Director Sales bei Mazda (Suisse) SA, überzeugt: «In unserem Team freuen wir uns sehr über die Beförderung von Alfio. Seine reichen Erfahrungen und aussergewöhnlichen menschlichen Qualitäten werden von den Mazda-Vertretern und Kollegen gleichermassen geschätzt. Als neuer Leiter des Fleet & Remarketing Teams von Mazda (Suisse) SA wird Alfio sein Fachwissen einbringen, und sein kollaborativer Geist und sein menschlicher Ansatz sind für uns sehr wertvoll. Wir freuen uns auf die neuen Horizonte, die wir gemeinsam erkunden werden. Herzlichen Glückwunsch und willkommen Alfio.»